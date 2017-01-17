 

Нетаньяху: "Мое правительство хотят свергнуть"

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг все обвинения со стороны СМИ в злоупотреблениях и заявил, что собирается возглавлять партию "Ликуд" и правительство еврейского государства еще многие годы, передает ТАСС.

"В последние дни против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер на заседании парламентской фракции. "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил он.

В конце декабря 2016 года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел; детали расследований не разглашаются. 

925 просмотров


Старости
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°
20 Янв 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Азербайджан парализовал ОБСЕ в Ереване: Курц едет в Баку комментарий МИД
Спецслужбы арестовали стамбульского террориста Срочно! Фото; Обновлено
Азербайджанские паспорта в ИГИЛ видео
Американский политолог отказалась от поста в Белом доме
Экс-глава пресс-службы МНБ о покушении на Владимира Путина в Баку новые детали
На Земле не осталось людей, побывавших на Луне
Польша не довольна ответом России Смоленская катастрофа
Нетаньяху: "Мое правительство хотят свергнуть"
В Китае скоро выпустят первый Airbus А330
Мировые цены на нефть растут
Украина хочет развивать партнерство с Азербайджаном Заявление президента Порошенко
Уголовные дела против 6 филиалов Межбанка Азербайджана
Ильхам Алиев на приеме для почетных членов Давосского клуба
Часть узников Гуантанамо перевели в Оман
«Туристам в Турции не стоит беспокоиться» Заявление генсека Всемирной туристической организации
Rolls-Royce заплатит $817 млн Коррупционный скандал
В Чечне убит личный охранник Кадырова
Албанская церковь в Огузе будет восстановлена по следам наших выступлений
Украина подала иск к России в Международный суд
Трампа призвали не признавать «геноцид армян»
В Таджикистане отменили «верхний порог» пенсий
SOCAR помогает семьям погибших и пропавших без вести нефтяников
Мировые цены на продовольствие выросли Впервые за пять лет
Бакинские автобусы подключают к GPS-навигации
В Киеве боятся Трампа Оценка мировых СМИ