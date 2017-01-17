Нетаньяху: "Мое правительство хотят свергнуть"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отверг все обвинения со стороны СМИ в злоупотреблениях и заявил, что собирается возглавлять партию "Ликуд" и правительство еврейского государства еще многие годы, передает ТАСС.

"В последние дни против меня ведется грандиозная кампания в СМИ, цель которой - свергнуть возглавляемое мной правительство", - сказал премьер на заседании парламентской фракции. "Я намерен возглавлять "Ликуд" и государство еще многие годы с вашей помощью, друзья, и с помощью Всевышнего", - добавил он.

В конце декабря 2016 года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху в начале 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел; детали расследований не разглашаются.