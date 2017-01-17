 

Польша не довольна ответом России Смоленская катастрофа

 

Польша не удовлетворена ответом РФ на ноту с требованием предоставить записи разговоров из самолета президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, передает РИА Новости.

"Эти объяснения не удовлетворяют Польшу… Они не объясняют выступление президента (РФ Владимира) Путина, который по-другому цитировал, ссылался на эти записи. У нас таких записей нет", — заявил министр в Брюсселе. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.

Ранее в ходе пресс-конференции Путину был задан вопрос о том, когда Россия вернет Польше обломки самолета. Он рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента.

По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны СК РФ для продолжения расследования.

Польская сторона заявила, что не располагает подобными записями из самолета Качиньского и потребовала предоставить их Варшаве.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

575 просмотров


Старости
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Журналист Рауф Миркадыров присоединяется к платформе армян и азербайджанцев
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°
20 Янв 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Азербайджан парализовал ОБСЕ в Ереване: Курц едет в Баку комментарий МИД
Спецслужбы арестовали стамбульского террориста Срочно! Фото; Обновлено
Азербайджанские паспорта в ИГИЛ видео
Американский политолог отказалась от поста в Белом доме
Экс-глава пресс-службы МНБ о покушении на Владимира Путина в Баку новые детали
На Земле не осталось людей, побывавших на Луне
Польша не довольна ответом России Смоленская катастрофа
Нетаньяху: "Мое правительство хотят свергнуть"
В Китае скоро выпустят первый Airbus А330
Мировые цены на нефть растут
Украина хочет развивать партнерство с Азербайджаном Заявление президента Порошенко
Уголовные дела против 6 филиалов Межбанка Азербайджана
Ильхам Алиев на приеме для почетных членов Давосского клуба
Часть узников Гуантанамо перевели в Оман
«Туристам в Турции не стоит беспокоиться» Заявление генсека Всемирной туристической организации
Rolls-Royce заплатит $817 млн Коррупционный скандал
В Чечне убит личный охранник Кадырова
Албанская церковь в Огузе будет восстановлена по следам наших выступлений
Украина подала иск к России в Международный суд
Трампа призвали не признавать «геноцид армян»
В Таджикистане отменили «верхний порог» пенсий
SOCAR помогает семьям погибших и пропавших без вести нефтяников
Мировые цены на продовольствие выросли Впервые за пять лет
Бакинские автобусы подключают к GPS-навигации
В Киеве боятся Трампа Оценка мировых СМИ