Польша не удовлетворена ответом РФ на ноту с требованием предоставить записи разговоров из самолета президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, передает РИА Новости.

"Эти объяснения не удовлетворяют Польшу… Они не объясняют выступление президента (РФ Владимира) Путина, который по-другому цитировал, ссылался на эти записи. У нас таких записей нет", — заявил министр в Брюсселе. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.

Ранее в ходе пресс-конференции Путину был задан вопрос о том, когда Россия вернет Польше обломки самолета. Он рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента.

По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны СК РФ для продолжения расследования.

Польская сторона заявила, что не располагает подобными записями из самолета Качиньского и потребовала предоставить их Варшаве.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.