Американский политолог отказалась от поста в Белом доме

Политолог Моника Кроули, уличенная в плагиате, отказалась от предложенного ей избранным президентом США Дональдом Трампом поста в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в электронной версии газеты Washington Times, передает ТАСС.

"После долгих размышлений я решила остаться в Нью-Йорке, чтобы воспользоваться иными возможностями, я не займу должность в новой администрации, - приводятся ее слова. - Я очень ценю предложение войти в команду избранного президента Трампа и продолжу энергично поддерживать его, а также его планы обновления Америки".

В конце декабря 2016 года помощники Трампа заявили о планах назначить Кроули главой отдела стратегических коммуникаций в СНБ. В 1990-1994 гг. она консультировала по вопросам внешней политики бывшего президента Ричарда Никсона, а в настоящее время регулярно выступает в эфире телеканала Fox News, ведет колонку в газете Washington Times, а также публикует свои материалы в The New York Times.

Ранее телекомпания CNN и некоторые другие СМИ обвинили Кроули в плагиате. Они выступили с утверждением, что политолог более 50 раз прибегала к недобросовестному заимствованию из других источников, когда писала свою книгу, вышедшую в 2012 году и рассказывающую в критическом ключе о правлении президента Барака Обамы.