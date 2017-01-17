 

Экс-глава пресс-службы МНБ о покушении на Владимира Путина в Баку новые детали

Автор: Отдел информации 

В конце минувшего года haqqin.az написал об авторской телепередаче журналиста Андрея Караулова «Момент Истины», в которой рассказывалось о попытке покушения на президента России Владимира Путина во время его первого визита в Азербайджан в период правления Гейдара Алиева.

Покушение готовилось в 2002 году гражданином Ирака Кянаном Рустамовым. Однако планы террориста были раскрыты благодаря профессионализму сотрудников МНБ призыва экс-министра Намика Аббасова. Азербайджанские спецслужбы задержали преступника, изъяли спецсредства и оружие, из которого террорист планировал ликвидацию российского президента.

Андрей Караулов отмечал, что о покушении в 2002 году рассказывали президент Азербайджана Гейдар Алиев и тогдашний министр безопасности Намик Аббасов. Ведущий передачи также заявил, что за эти годы, несмотря на заявления президента и министра нацбезопасности Азербайджана, ни один журналист не проявил должного интереса к этому событию и не попытался взять интервью у Кянана Рустамова. Преступник до сих пор содержится в Гобустанской тюрьме, которая расположена в 42 километрах от Баку.

После выхода в свет данной публикации на страницах haqqin.az на нее неожиданно отреагировал экс-главы пресс-службы МНБ Араз Гурбанов.

Араза Гурбанова внес некоторые коррективы в расследование российского журналиста. В частности, как стало известно имя террориста, планировавшего покушение на Владимира Путина в Баку, частично искажено. Его зовут не Кянан Рустамов, а Кянан Рустом. Он этнический курд из Ирака.

Араз Гурбанов

Экс-глава пресс-службы МНБ также не согласен с оценкой Андрея Караулова о том, что этот инцидент не был освещён должным образом в СМИ.

«МНБ распространило официальное сообщение в связи с попыткой теракта, азербайджанские телеканалы подготовили телесюжеты. Кроме того, российский журналист Д.Кондрашев снял получасовой документальный фильм о поимке террориста», - подытожил Гурбанов.

Араз Гурбанов и Владимир Путин

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