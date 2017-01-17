Иракские военные опубликовали в своем микроблоге в Twitter видеозапись с обнаруженными в Мосуле, документами иностранцев, воюющих в рядах ИГ.

Напомним, что с октября прошлого года в Мосуле продолжается операция против группировки "Исламское государство".

На видео видно, что среди найденных паспортов как минимум два принадлежат гражданам Азербайджана. Где именно и при каких обстоятельствах были найдены паспорта граждан Азербайджана не сообщается, как не сообщается и об их дальнейшей судьбе.

Однако можно предположить, что иракские военные продемонстрировали паспорта боевиков ИГИЛ уже уничтоженных в ходе спецоперации. Помимо паспортов Азербайджана на видео можно заметить паспорта граждан России и ряда арабских стран.