 

Спецслужбы арестовали стамбульского террориста Срочно! Фото; Обновлено

 

Службы безопасности Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает Daily Sabah.

Агентство Anadolu подтверждает информацию о поимке террориста. Как отмечают турецкие СМИ, Абдулгадир Машарипов, родом из Узбекистана, был обнаружен в доме своего приятеля из Киргизии в стамбульском районе Эсенюрт. Террорист в настоящее время переправлен в штаб-квартиру полиции Стамбула.

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По данным издания, операция по задержанию прошла в понедельник вечером в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь.

Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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