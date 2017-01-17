В ближайшее время Баку планирует посетить действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. В программу его визита войдут встречи с высокопоставленными лицами Азербайджана, на которых будут обсуждаться карабахский конфликт и двусторонние отношения возглавляемой им ныне организации и нашей страны.

Однако это не все темы, которые должен рассмотреть С.Курц с руководством Азербайджана. Дело в том, что государства - члены ОБСЕ пока не достигли консенсуса по вопросу продления мандатов своих отдельных полевых миссий. Связано это с тем, что Азербайджан наложил вето на принятие нового бюджета ОБСЕ, и председатель ОБСЕ продолжает вести переговоры с целью скорейшего достижения консенсуса по этому вопросу.

Пока же решение Азербайджанской Республики практически парализовало работу офиса ОБСЕ в Ереване, поскольку финансирование закрыто и для него. Еще немного, и он вообще будет закрыт. Так что в Баку Курц, в частности, будет обсуждать и возможность консенсуса для продолжения мандата ереванского офиса ОБСЕ.

Баку уже давно недоволен работой ОБСЕ и закрыл свой офис ОБСЕ. Предшествовал этому отзыв проектного координатора организации в Азербайджане Алексиса Шахтахтинского. Официальной ОБСЕ назвала обычное истечение сроков его деятельности, однако позднее выяснилось, что отъезд французского дипломата связан с критикой в его адрес американского представителя в ОБСЕ Даниэля Баера, почитавшего неприемлемым для сотрудника организации фотографироваться с президентом. То есть в данном случае с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Тем временем ОБСЕ по-прежнему не справляется с вопросами безопасности и урегулирования конфликтов. К примеру, одной из задач Минской группы было, судя по всему, не урегулирование, а дальнейшее замораживание карабахского конфликта. То есть организация закрывает глаза на несоблюдение своих же базовых документов и соглашений, в частности, признание всеми странами-членами территориальной целостности друг друга, а значит, и Азербайджана. Получается, что оккупация одной страной территории другой волнует ОБСЕ гораздо меньше, чем фото своих сотрудников с политиками и общественными деятелями.

Практика же блокирования бюджета организации не нова. Еще в 2005 году Россия заявила, что больше не хочет финансировать проекты, которые противоречат ее интересам, и поэтому требует, во-первых, изменить способ формирования бюджета ОБСЕ таким образом, чтобы сократить российскую долю, а во-вторых, прислушиваться к требованиям российской стороны и на выделяемые Москвой деньги осуществлять привлекательные для нее проекты.

Комментируя создавшуюся ситуацию, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, подтвердил, что Баку действительно заблокировал бюджет ОБСЕ.

«Дело в том, что Азербайджан неоднократно доводил до сведения постоянного совета ОБСЕ, что военно-политические устремления ереванского офиса ОБСЕ беспокоят Баку.

Баку выдвигал требование, чтобы выделяемые ереванскому офису средства ни в коем случае не использовались с целью усиления оккупационной политики Армении и вообще для каких-либо мероприятий на оккупированных землях Азербайджана. Однако в последнее время армянское отделение ОБСЕ было привлечено к проектам по очищению мин в Карабахе и на других захваченных территориях, что относится к деятельности постконфликтного периода.

Пока конфликт не урегулирован, Баку не считает реализацию подобных проектов целесообразным. Но хотя Баку неоднократно предупреждал об этом Постоянное представительство ОБСЕ, ереванский офис организации продолжал выделять финансирование на подобные мероприятия и проекты. Работа местных офисов ОБСЕ ни в коей мере не должна наносить ущерб безопасности других стран, и в этом состоит наша позиция», - отметил Х.Гаджиев.

В то же время, как удалось узнать из дипломатических источников, несмотря на недовольство Еревана позицией Баку, он сам заблокировал бюджет офисов ОБСЕ в Украине, Киргизии и Таджикистане. Надо заметить, что ныне ОБСЕ может принимать решения, только если с ними согласны все ее члены. Если же от этой нормы отказаться, считают на Западе, то работа организации станет более мобильной. Однако это предложение Баку не устраивает. Так что Азербайджан собирается настаивать на сохранении принципа общего консенсуса.