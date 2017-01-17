 

В Страсбурге изберут нового главу Европарламента

 

Сегодня пройдут выборы нового председателя Европарламента на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщает РИА Новости.

Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста главы ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократическую партию Германии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

По мнению наблюдателей, претендентами на пост главы высшего органа представительной власти Евросоюза, который будет избран секретным голосованием, являются "народник" Антонио Таяни, социалист Джанни Пителла и либерал Ги Верхофстадт.

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В Страсбурге изберут нового главу Европарламента
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