 

Корейский банк выделил 500 млн евро на завод в Азербайджане

Автор: Отдел информации 

Экспортно-импортный банк Кореи выделил 500 миллионов евро на строительство карбамидного завода SOCAR в Сумгаите, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт банка.

В заявлении корейского банка говорится, что тем самым он вносит свой вклад в экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Кореей и рассчитывает на участие в других крупных проектах в нашей стране.

Договор о проектировании, купле-продаже и строительству завода под ключ был подписан с южнокорейской компанией Samsung Engineering. В декабре 2016 года сообщалось, что работы по реализации проекта выполнены на 88 процентов. Полностью работы планируется завершить в конце 2017 года.

Ранее директор карбамидного завода Хаял Джафаров сообщал, что стоимость проекта оценивается в 700-750 миллионов евро, включая налоги. На первом этапе 205 миллионов манатов было выделено из госбюджета Азербайджана. После этого был привлечен кредит на сумму 201 миллион евро.

По словам директора, производственная мощность завода позволит полностью покрыть внутренний спрос и экспортировать продукцию за рубеж через порты Черного моря. В качестве основного рынка сбыта рассматривается Турция.

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака, производство карбамида и производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тысяч тонн аммиака и 2 тысячи тонн карбамида.

Основные проектные работы по карбамидному заводу начались в сентябре 2013 года, строительные работы начались 18 февраля 2014 года. Для строительства завода отведена территория в 24 гектара.

Карбамид - одно из наиболее распространенных азотных удобрений для почвы, получившее широкое распространение в сельском хозяйстве. Обусловлено это, в первую очередь, его достоинствами, к которым относятся ускорение роста вегетативной массы растения, рост содержания белка в зерне, значительное повышение уровня урожайности большинства культур. Не остались в стороне и такие свойства этого удобрения, как легкость применения, устойчивая форма, быстрая растворимость и легкость усвоения растениями.

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