Многие участники Всемирного экономического форума, который открывается 17 января в швейцарском горнолыжном курорте Давос, не смогли вернуться в свои гостиницы из-за дорожного инцидента в горах, сообщили ТАСС очевидцы происшествия в российской делегации.

По словам очевидцев, горная дорога между курортами Давос и Клостерс, находящимися примерно в 12 км друг от друга, полностью перекрыта. Большая часть участников форума живет в Клостерсе и добирается до мероприятий форума на специально организованных шаттлах.

По словам очевидцев, ночью на горной дороге скопилась колонна из примерно сотни микроавтобусов и других машин, движение по трассе полностью остановлено, полиция пропускает только автомобили скорой помощи. Пока не ясно, что явилось причиной инцидента.

Сорок седьмой Давосский форум, который каждый год собирает мировых лидеров и представителей бизнес-элиты, официально открывается утром 17 января выступлением председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Всего в этом году форум, как ожидают организаторы, примет рекордное число участников — около трех тысяч человек из более чем 70 стран мира. Среди них около 30 лидеров государств, такие, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также руководители более тысячи крупных корпораций и банков.