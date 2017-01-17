Глава ЦРУ позвонил руководителю ФСБ

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью The Wall Street Journal рассказал о телефонном разговоре с руководителем ФСБ России Александром Бортниковым.

В ходе беседы Бреннан, покидающий свой пост через несколько дней, выразил надежду на то, что две спецслужбы смогут сотрудничать при новой американской администрации. По мнению главы ЦРУ, совместной сферой деятельности ведомств может быть борьба с терроризмом.

Кроме того, как заверил собеседник WSJ, руководители ЦРУ и ФСБ пообещали обмениваться информацией об угрозах, если такие сведения будут ими получены.