 

Власти Киргизии исключили версию теракта на борту разбившегося «Боинга»

 

МВД Киргизии исключило версию теракта на борту грузового самолета «Боинг 747-400», разбившегося в окрестностях Бишкека. Об этом сообщает во вторник, 17 января, ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Курсана Асанова.

«Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено», — сказал он, выступая в парламенте.

В МЧС Киргизии сообщили, что найдено тело четвертого члена экипажа разбившегося самолета. «Останки пилота уже отправлены в морг», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев заявил об опознании в центре судебных экспертиз Киргизии тел 37 погибших при авиакатастрофе, в том числе 17 детей, передает РИА Новости. Таким образом, данные о числе жертв продолжают разниться, так как вечером 16 января в МЧС республики сообщали о 31 погибшем.

Утром 17 января спасатели возобновили операцию на месте падения «Боинга» под Бишкеком. Ожидается, что во второй половине дня во вторник в Киргизию прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которым передадут для расшифровки найденные черные ящики самолета.

«Боинг 747-400», принадлежащий турецкой авиакомпании ACT Airlines, упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас рано утром 16 января. Воздушное судно совершало рейс Гонконг — Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке.

При падении самолета разрушено более 30 домов. Правительство Киргизии распорядилось выделить семьям погибших и пострадавших по 70 тысяч сомов (около 1 тысячи долларов).

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