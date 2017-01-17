«По нашим сведениям, правительство Армении надеется, что в этом году, как минимум, 300 млн долларов инвестиций «российского происхождения» будут осуществлены в Армении. В каких сферах, пока не известно», — пишет газета «Айкакан жаманак», сообщает haqqin.az.

По утверждению источников газеты, такое политическое решение принято в элите Российской Федерации, целью этого является поддержка правительству Карена Карапетяна.

Благодаря этой поддержке позиции Карапетяна во власти и в глазах общества должны укрепиться, пишет издание.

«Отметим, что 300 млн долларов не столь крупная сумма в экономике, однако, если учесть, что за весь 2016 год объем чистого притока иностранных инвестиций не составил и половины этой суммы, можно сказать, что данное вложение будет крайне «существенным» и послужит своей цели», — пишет газета.

Напомним, что недавно президент Армении Серж Саргсян выразил недовольство в узком кругу деятельностью премьер-министра республики Карена Карапетяна, о чем писали армянские СМИ.