Китайский ЦБ девальвировал юань к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) ослабил во вторник курс юаня к доллару на 0,17%, сообщает РИА Новости.

Регулятор установил с сегодняшнего дня средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8992, что на 118 пунктов выше фиксинга понедельника, когда курс юаня составил 6,8874.

Ранее НБК заявлял, что в 2017 году продолжит умеренную монетарную политику. Также регулятор намерен поддерживать уровень ликвидности, осуществлять кредитование с помощью наличных денежных средств, увеличить масштабы социального финансирования, улучшать и совершенствовать кредитную систему.