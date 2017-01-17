Турецкая полиция проводит рейды против участников террористической группировки «Исламское государство» после задержания Абдулкадира Машарипова по подозрению в осуществлении теракта в клубе Reina, сообщает Anadolu.

Операции по задержанию членов узбекской ячейки ИГИЛ были проведены в пяти районах Стамбула. Задержано большое число предполагаемых террористов.

Вместе с Машариповым задержаны еще четыре человека: три женщины и один мужчина, среди них — граждане Киргизии, Египта, Сенегала и Сомали.

Ранее сообщалось, что в Турции арестован устроивший теракт в клубе Reina в новогоднюю ночь. Для его поимки, как отмечается, была задействована спецгруппа из более чем тысячи сотрудников правопорядка.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта также была азербайджанка — гражданка России.