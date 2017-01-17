по обвинению в терроризме

В Крыму по обвинению в терроризме на религиозной почве задержан предприниматель, азербайджанец по национальности Эмиль Юнус оглу Чемаданов, сообщает АПА.

Как сообщили близкие Э.Чемаданова, решением Симферопольского суда он арестован на три месяца.

Согласно обвинению, Э.Чемаданов имел связи с радикальной религиозной группировкой и принимал участие в подготовке теракта.

Э.Чемаданов родился в 1978 году в Крыму, его семья родом из Хачмазского района Азербайджана.

Задержанный занимался предпринимательской деятельностью в Крыму.