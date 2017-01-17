Вооруженные силы Армении вновь совершили провокацию на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает сегодня Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, утром 17 января вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на государственной границе на территории Товузского района из реактивного огнемета «Шмель».

Среди азербайджанских военнослужащих потерь нет.

Минобороны Азербайджана вновь заявляет, что если армянская сторона продолжит подобные провокации, то ответ Азербайджана будет более тяжелым и жестким.