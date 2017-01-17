По сведениям ереванской газеты «Жоховурд», на президента Армении Сержа Саргсяна была совершена попытка нападения, сообщает haqqin.az.

«До нас дошла информация о том, что после инцидента охрана президентской резиденции была усилена», — пишет газета.

В ответ на вопрос о причинах усиления президентской охраны начальник службы государственной охраны Армении Грачья Арутюнян в беседе с корреспондентом «Жоховурд» сказал лишь, что служба просто выполняет свои функции в полном объеме.

«Кому-то это может не понравиться, однако мы просто работаем», — отметил Арутюнян.

«В свете полученной информации интересно то, что Серж Саргсян 5 января неожиданно для всех отправился в отпуск. Согласно установленному порядку, президент Армении и другие высокопоставленные чиновники ежегодно 6 января принимают участие в рождественской мессе в первопрестольном Эчмиадзине. В этом году Саргсян нарушил традицию. По данным источника, его внезапный отпуск связан с проблемами со здоровьем, однако не исключено, что президента таким образом попытались оградить от потенциальной опасности», — пишет газета.

Отметим, что 11 января издание politik.am со ссылкой на свои источники опубликовало информацию, в которой говорится, что С.Саргсян отправился на лечение из-за неких серьезных проблем со здоровьем.