США разместили в Норвегии более 300 морпехов

Батальон морских пехотинцев США высадился накануне в Норвегии, сообщает американское издание The New York Times.

По его информации, 330 американских морпехов разместились на базе Вернес, расположенной в 900 км от границы с Россией.

Отмечается, что Норвегия впервые со времен Второй мировой войны допустила размещение иностранного контингента на своей территории.

Представители норвежского правительства отмечают, что дислокация американских морпехов прошла в рамках договора между США и Норвегией, при этом данный жест вызвал неоднозначную реакцию среди местного населения.

Издание напоминает, что российская сторона уже осудила размещение морских пехотинцев в Норвегии.