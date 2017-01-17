Новое назначение в Международном банке Азербайджана

В Международном банке Азербайджана, в рамках мероприятий по формированию новой профессиональной команды, на должность старшего администратора по технологиям назначен Джалал Оруджев, сообщили haqqin.az в банке.

Джалал Оруджев обладает богатым опытом работы в сфере банковских технологий и процессинга пластиковых карт и займется вопросами развития электронного банкинга в МБА.

Оруджев является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета, занимал различные должности в Центральном банке Азербайджана и ряде финансовых структур. С 2006 года являлся исполнительным директором процессингового центра Milli Kart. До назначения на должность в МБА занимал пост директора по технологиям в Unibank.

На внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем 10 января, на должность председателя правления МБА был назначен Халид Ахадов. Новый менеджмент МБА ставит перед собой такие цели, как оптимизация расходов, повышение эффективности деятельности в короткие сроки путем проведения мероприятий по реструктуризации, а также успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в течение 2017 года. Новое руководство уже предпринимает интенсивные шаги в этом направлении.