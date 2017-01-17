 

Новое назначение в Международном банке Азербайджана

 

В Международном банке Азербайджана, в рамках мероприятий по формированию новой профессиональной команды, на должность старшего администратора по технологиям назначен Джалал Оруджев, сообщили haqqin.az в банке.

Джалал Оруджев обладает богатым опытом работы в сфере банковских технологий и процессинга пластиковых карт и займется вопросами развития электронного банкинга в МБА.

Оруджев является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета, занимал различные должности в Центральном банке Азербайджана и ряде финансовых структур. С 2006 года являлся исполнительным директором процессингового центра Milli Kart. До назначения на должность в МБА занимал пост директора по технологиям в Unibank.

На внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем 10 января, на должность председателя правления МБА был назначен Халид Ахадов. Новый менеджмент МБА ставит перед собой такие цели, как оптимизация расходов, повышение эффективности деятельности в короткие сроки путем проведения мероприятий по реструктуризации, а также успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в течение 2017 года.  Новое руководство уже предпринимает интенсивные шаги в этом направлении. 

2331 просмотров


Старости
Россия поддержит правительство Карапетяна $300 миллионами
Россия поддержит правительство Карапетяна $300 миллионами армянские источники
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 6° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9201 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

SOCAR о повышении цен на газ
Трехлетние поиски малазийского лайнера прекращены
Чехия заинтересована в закупках газа из Азербайджана
Армянские военные на учениях в Грузии
Сергей Лавров: «Карабахское урегулирование не является внутренней темой Азербайджана» обновлено
Завтра в Азербайджане будет пасмурно
Азербайджан — лидер среди развивающихся стран Доклад Всемирного экономического форума
Лавров осуждает позицию Азербайджана
Лавров: «В США пытаются завербовать российских дипломатов»
Арестованный стамбульский террорист признал вину
Новое назначение в Международном банке Азербайджана
Центробанк установил новый курс маната
США разместили в Норвегии более 300 морпехов
Попытка покушения на Саргсяна армянские источники
В Баку грабитель отобрал у водителя 5 тысяч
Армянская сторона применила реактивные огнеметы фото
Ильхам Алиев встретился с главой МИД Норвегии переговоры в Давосе; обновлено
В Крыму задержан предприниматель-азербайджанец по обвинению в терроризме
Полиция разгромила ячейки ИГИЛ в Стамбуле После ареста Машарипова
Китайский ЦБ девальвировал юань к доллару
Россия поддержит правительство Карапетяна $300 миллионами армянские источники
Власти Киргизии исключили версию теракта на борту разбившегося «Боинга»
Глава ЦРУ позвонил руководителю ФСБ
Нашествие мышей поставило под угрозу урожай в Австралии
ЧП в Давосе: участники форума не могут вернуться в отели Видео