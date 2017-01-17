Лавров: «В США пытаются завербовать российских дипломатов»

За последние несколько лет активность по попыткам вербовки российских дипломатов в США нарастала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации уходящего президента США Барака Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.