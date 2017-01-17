 

Лавров осуждает позицию Азербайджана

 

Представитель армянской газеты «Новое время» на пресс-конференции в Москве задал вопрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в связи с задержанием в Беларуси блогера Александра Лапшина, обладающего гражданством России и Израиля, сообщает newsru.

А.Лапшин был задержан в Минске 15 декабря. Азербайджан добивается его экстрадиции на том основании, что блогер нарушал азербайджанский закон «О государственной границе», посещая Нагорный Карабах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в этой связи: «Мы против криминализации посещения журналистами или частными лицами той или иной территории. Мы против того, чтобы экстрадировали граждан РФ».

Сергей Лавров напомнил: «У нас с Беларусью союзное государство, что предусматривает согласование параметров единого визового и миграционного пространства, а также единые списки нежелательных и желательных лиц, и единая политика в области экстрадиции».

Лавров сообщил, что у российских дипломатов был консульский контакт с Лапшиным. Он также отметил, что с блогером встречались и израильские дипломаты. «Мы работаем в тесном контакте с израильтянами» сказал министр, заверивший, что будут предприняты необходимые меры для разрешения этой ситуации.

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