Азербайджан занял второе место среди развивающихся стран в рейтинге, подготовленном Всемирным экономическим форумом. Такие данные приведены в исследовании «Доклад о всестороннем росте и развитии — 2017», опубликованном на сайте организации.

Как отмечают авторы доклада, основное внимание в нем уделялось соответствию между экономическим ростом отдельных стран и уровнем социальной сферы, обеспечивающей развитие жителей.

Тройку лидеров среди развивающихся стран, по версии ВЭФ, составили Литва, Азербайджан и Венгрия. При этом у Азербайджана и Литвы одинаковое количество совокупных баллов — 4,73.

Россия расположилась в рейтинге на 13-м месте, за ней следует Перу. Замыкает рейтинг Мозамбик. Лидерами среди развитых стран стали Норвегия, Люксембург и Швейцария.