 

Завтра в Азербайджане будет пасмурно

 

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В некоторых местах возможен слабый туман, изморось, вечером вероятен дождь. Прогнозируется северный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-9 тепла, в Баку ночью 2-4 тепла, днем 6-8 тепла.

Атмосферное давление — 769 мм рт.ст., относительная влажность ночью — 85-95%, днем — 67-75%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18-19 января на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятными для метеочувствительных людей, однако влажная погода может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей. 

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман. В северных и восточных районах вероятна изморось, в горах ожидается снег. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла.

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