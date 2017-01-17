 

Сергей Лавров: «Карабахское урегулирование не является внутренней темой Азербайджана» обновлено

 

Проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве, сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос журналистов, С.Лавров сказал: «Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу нагорно-карабахского конфликта».

Министр напомнил, что «существует целый набор решений, которые принимались Советом Безопасности ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня».

«Если обратиться к архивам, то можно увидеть, как эти требования о немедленном прекращении огня соблюдались, и кем они соблюдались, и кем не соблюдались»,  сказал С.Лавров.

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По вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта имеется целый ряд решений, в том числе по поводу прекращения огня, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам российской дипломатии в 2016 году, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Требование о том, чтобы освободить оккупированные территории, всегда было на столе переговоров сторон конфликта, однако мирным путем и с последующим определением статуса Нагорного Карабаха.

Россия сыграла решающую роль в прекращении кровопролития в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, сказал Лавров.

По его словам, пока в ОБСЕ отсутствует консенсус по вопросу расследования инцидентов на линии соприкосновения войск, сказал министр.

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