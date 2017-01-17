 

Армянские военные на учениях в Грузии

 

Армянские и грузинские военнослужащие участвуют в 25-дневных учениях, которые стартовали в школе горной подготовки в Сачхере (регион Имерети), передает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

Согласно информации, решение об участии армянских военных было принято в ходе визита министра обороны Армении Вигена Саркисяна в Тбилиси в декабре 2016 года. Помимо армянских и грузинских военных в учениях участвуют военнослужащие из Литвы и Франции – всего 14 человек.

Зимние учения состоят из двух этапов. Сначала военные улучшат тактику ведения стрельбы из штатного оружия на горном рельефе полигона Орфоло. Вторая фаза учений предусматривает поездку военных на горнолыжный курорт Гудаури, где им предстоит совершать марш-бросок на лыжах, обустраивать убежища, вести поиски пострадавших в результате схода лавины, а также проводить их эвакуацию.

После окончания курса военнослужащим выдадут сертификаты и нагрудные знаки.

Как отмечается, школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году по решению Североатлантического совета НАТО школе присвоили статус центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство во имя мира» (Partnership for Peace). Разработкой курса обучения занимается Центр горной подготовки Франции, указывает СМИ.

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