 

Чехия заинтересована в закупках газа из Азербайджана

 

Чехия заинтересована в закупке азербайджанского газа, сказал министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек журналистам во вторник в Баку.

«Для Чехии Азербайджан — стратегический партнер. Азербайджан  второй главный поставщик нефти в Чехию после России. Для нас главное в том, что эта нефть идет по альтернативному маршруту, не через Украину, а через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, затем через Италию и Германию. Мы хотим поддерживать это направление»,  сказал Я.Младек.

По его словам, Чехия с большим интересом следит за развитием проекта «Южный газовый коридор». «Мы надеемся, что в будущем Чехия сможет покупать этот газ через терминал в Австрии»,  сказал Я.Младек.

Выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме во вторник, министр подчеркнул, что Чехия рассчитывает посредством ЮГК получить доступ не только к азербайджанскому газу, но и к казахстанскому, иранскому и др.

«Кроме того, чешские компании заинтересованы в экспорте своей продукции в Азербайджан. Мы видим огромные возможности. Чешские фирмы уже участвовали в реконструкции железных дорог, поставляли автобусы для городского транспорта, контрольные системы для дорог. Чехия  большой поставщик продукции машиностроения, в том числе оборудования для АПК и пищевой промышленности. Есть возможности для сотрудничества в сферах фармацевтики, экологии, туризма, альтернативной энергетики, образования, здравоохранения»,  добавил Я.Младек.

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