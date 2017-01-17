Чехия заинтересована в закупках газа из Азербайджана

Чехия заинтересована в закупке азербайджанского газа, сказал министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек журналистам во вторник в Баку.

«Для Чехии Азербайджан — стратегический партнер. Азербайджан — второй главный поставщик нефти в Чехию после России. Для нас главное в том, что эта нефть идет по альтернативному маршруту, не через Украину, а через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, затем через Италию и Германию. Мы хотим поддерживать это направление», — сказал Я.Младек.

По его словам, Чехия с большим интересом следит за развитием проекта «Южный газовый коридор». «Мы надеемся, что в будущем Чехия сможет покупать этот газ через терминал в Австрии», — сказал Я.Младек.

Выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме во вторник, министр подчеркнул, что Чехия рассчитывает посредством ЮГК получить доступ не только к азербайджанскому газу, но и к казахстанскому, иранскому и др.

«Кроме того, чешские компании заинтересованы в экспорте своей продукции в Азербайджан. Мы видим огромные возможности. Чешские фирмы уже участвовали в реконструкции железных дорог, поставляли автобусы для городского транспорта, контрольные системы для дорог. Чехия — большой поставщик продукции машиностроения, в том числе оборудования для АПК и пищевой промышленности. Есть возможности для сотрудничества в сферах фармацевтики, экологии, туризма, альтернативной энергетики, образования, здравоохранения», — добавил Я.Младек.