 

Трехлетние поиски малазийского лайнера прекращены

 

Поиски пассажирского самолета малазийской авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года, прекращены по решению властей Малайзии, Китая и Австралии. Об этом сообщил координационный центр в Сиднее, передает DW.

Решение прекратить поиски было принято спустя почти три года после исчезновения. «Сегодня подводный зонд в последний раз провел поиск пропавшего самолета, который так и не удалось локализовать в южной части Индийского океана в зоне поиска площадью в 120 тысяч квадратных километров», — говорится в тексте официального решения.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Позднее лайнер сошел с заданного курса, развернулся и полетел на юг над Индийским океаном. Установить хотя бы приблизительное место крушения авиалайнера не удалось до сих пор.

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