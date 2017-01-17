 

SOCAR о повышении цен на газ

 

«В результате падения цен на нефть на мировом рынке и девальвации маната мы завершили 2015 год с убытком». Как передает АПА, об этом сообщил вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов.

По его словам, согласно прошедшим аудит финансовым отчетам за 6 месяцев 2016 года, в отчетный период прибыль SOCAR составила 550 млн. долларов.

«Повышение тарифов на природный газ способствовало относительному росту доходов SOCAR от его продажи, поскольку для удовлетворения внутреннего спроса страны примерно половину потребляемого природного газа компания закупает в долларовом выражении у партнеров по соглашениям о долевом распределении добычи.

Снижение цен на нефть и девальвация маната вынудили нас поднять вопрос перед соответствующими госструктурами о повышении цен на природный газ. ОАО «Азерэнержи» газ продается по 120 манатов, в Нахчыван – по 75 манатов, основным коммерческим структурам – по 200 манатов, потребляющему 1700 кубометров газа в год населению – по 100 манатов за 1 000 кубометров. Это повышение тарифов и имевшийся на тот период курс в 1,60 маната за доллар означают, что SOCAR в этой операции работала без убытка и без прибыли.

Если курс маната к доллару продолжит снижаться, SOCAR обратится в соответствующие структуры»,- заявил Гасымов.

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