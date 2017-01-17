 

В России снова запретили турецкие апельсины

 

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию партии турецких апельсинов, в которых был обнаружен карантинный объект — средиземноморская плодовая муха. Партия весом 22 тонны была задержана управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее в порту Новороссийска, передает RNS.

«В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений, в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партия апельсинов запрещена к ввозу в Россию», — говорится в сообщении.

В октябре 2016 года, после нормализации отношений с Турцией, Россия сняла запрет на поставки турецких цитрусовых, а также абрикосов, персиков и слив. Но помидоры, огурцы, ряд других овощей, а также ягоды по-прежнему остаются под запретом.

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