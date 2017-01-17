 

Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента

 

Заместитель главы Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов раскритиковал министров за то, что они приписали себе заслуги президента Азербайджана.

«Уже несколько дней в СМИ пишут о шагах, предпринятых для того, чтобы исключить команду из Нагорного Карабаха из списка участников фестиваля КВН. Было бы более справедливо, если бы министерства отметили, что предприняли эти шаги после поручения главы государства»,  написал Новруз Мамедов на своей странице в Фейсбук.

Напомним, команда сепаратистов из Нагорного Карабаха «Хлебом и солью» предприняла попытку принять участие в фестивале КВН в Сочи. После обращения Министерства молодежи и спорта и Министерства иностранных дел Азербайджана данная команда была дисквалифицирована.

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