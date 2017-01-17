Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента

Заместитель главы Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов раскритиковал министров за то, что они приписали себе заслуги президента Азербайджана.

«Уже несколько дней в СМИ пишут о шагах, предпринятых для того, чтобы исключить команду из Нагорного Карабаха из списка участников фестиваля КВН. Было бы более справедливо, если бы министерства отметили, что предприняли эти шаги после поручения главы государства», — написал Новруз Мамедов на своей странице в Фейсбук.

Напомним, команда сепаратистов из Нагорного Карабаха «Хлебом и солью» предприняла попытку принять участие в фестивале КВН в Сочи. После обращения Министерства молодежи и спорта и Министерства иностранных дел Азербайджана данная команда была дисквалифицирована.