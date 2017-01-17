Проверяется уровень боевой подготовки минометных подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, минометные расчеты 120-миллиметровых самоходных комплексов CARDOM, привлеченные к практическим занятиям, которые проводятся в горно-лесистой и степной местности, выполняют задачи по уничтожению целей, имитирующих легкую бронетехнику, живую силу и огневые позиции, а также других целей условного противника, расположенных за естественными препятствиями.

На занятиях, проводимых с использованием боевых мин, личный состав выполняет нормативы по построению походных и боевых порядков подразделений, обнаружению и определению целей, выбору места для стрельбы, смене позиций и специальной подготовке.