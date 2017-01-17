В Сабунчинском районном суде в понедельник состоялось очередное заседание судебного процесса по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных. Как передает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, заседание запомнилось выступлением зятя Акифа Човдарова и оскорблениями прокуроров.

Заседание суда началось с выступления зятя Акифа Човдарова, Ровшана Гасымова. Родственник генерала собирался купить земельный участок в поселке Баладжары. Землю Гасымову должен был продать бывший глава муниципалитета поселка Ильхам Халилов, который признает себя в этом деле потерпевшей стороной.

Однако адвокаты представили официальные документы, из которых следовало, что зять генерала Ровшан Гасымов не предпринял никаких юридических действий с этим земельным участком и не приватизировал его. Но Ильхам Халилов настаивал на своем и пообещал на следующих заседаниях представить кадастровый паспорт.

Допросы зятя вывели из себя генерала Акифа Човдарова, который без разрешения вскочил с места и начал оскорблять прокуроров.

«Посмотрите, кого вы выводите на суд к такому генералу, как я», - начал Акиф Човдаров и продолжил свой монолог матерными выражениями, которые мы не можем публиковать из этических соображений.

В дело пришлось вмешаться судье Габибу Гасанову, который одернул вышедшего из себя Човдарова. На это генерал грубо ответил: «И что вы мне сделаете? В крайнем случае, добавите еще одну статью к делу».

Заседание суда продолжилось выступлением еще одного родственника Акифа Човдарова, Натика Гумбатова, который также высказал свою позицию по делу бывшего главы муниципалитета.

После небольшого перерыва судебный процесс продолжился, и Акиф Човдаров вновь оказался в центре очередного скандала.

«Я оперативник. Кого вы пытаетесь обмануть? Вон тот парень с усами работает на Эйнуллу Фатуллаева и готовит здесь репортажи. Обыщите его, я уверен, что вы найдете диктофон», - сказал Акиф Човдаров, не дождавшись, пока ему дадут слово.

Молодой парень с усами оказался не журналистом, а представителем одного из потерпевших. Он встал с места и заявил, что при нем нет никаких диктофонов. Единственным устройством при нем оказался выключенный мобильный телефон.

Адвокат Джавид Рзазаде попытался обвинить молодого человека в том, что он незаконно пронес мобильный телефон в зал суда, но это вызвало негодование у присутствующих. Оказалось, что все адвокаты обвиняемых сами приходят на заседания с мобильными телефонами. Одним словом, охота Акифа Човдарова на журналистов провалилась.

Заседание продолжилось выступлением очередного потерпевшего Закира Бадалова. При этом выступление было таким долгим и монотонным, что по его завершении не многие поняли, кого и в чем он обвиняет.

Закир Бадалов заявил, что сотрудник МНБ Салим Муслимов забрал у него удостоверение личности. При этом Акиф Човдаров обещал вернуть документ, если потерпевший заплатит 200 тысяч манатов. В противном случае, генерал пригрозил депортировать Закира Бадалова и всю его семью в Грузию. Однако непонятно, как Акиф Човдаров собирался депортировать чету Бадаловых, если они являются гражданами Азербайджана.

Выступившая в качестве свидетеля супруга потерпевшего Назиля Бадалова заявила, что она является уроженкой города Кусары и имеет азербайджанский паспорт.

Из допроса потерпевших со стороны адвокатов Човдарова выяснилось, что Закир Бадалов незаконно получил гражданство Азербайджана и до 2011 года числился гражданином Грузии. Выступление Закира Бадалова продолжилось еще два часа, но ничего существенного он не заявил.

Очередное заседание суда назначено на среду, 18 января.