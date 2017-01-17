В селе Гараджамирли Шамкирского района вооруженные налетчики в масках ворвались в дом Зияфет Агаевой. Они связали женщину и накинули на ее голову мешок, сообщает телеканал ARB.

Обыскав дом женщины и ничего не найдя, они сорвали кольцо с ее пальца и сбежали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны односельчане потерпевшей – 24-летний Шахрияр Гулиев и 22-летний Техран Гасанов. Задержанные признали свою вину.

Следствие установило, что задержанные причастны и к другим ограблениям в районе. Так, ими в сентябре был ограблен дом односельчанина Субхана Ибрагимова. Тогда налетчики похитили ювелирные изделия на 2 тысячи манатов.