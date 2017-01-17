 

Производителя Camel купят за 50 миллиардов долларов

 

Компания British American Tobacco (BAT) согласовала условия покупки 57,8 процента акций своего конкурента, американской Reynolds, за 49,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении ВАТ.

Согласно условиям сделки, акционеры Reynolds получат по 29,44 доллара наличными за каждую акцию и 0,5 обыкновенной акции BAT за одну ценную бумагу Reynolds.

В ВАТ ожидают, что после завершения сделки будет создан мировой табачный гигант, который предложит продукты нового поколения, обеспечив себе долгосрочный рост.

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