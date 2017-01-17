Некоторое время назад в Баку была подписана декларация о создании армяно-азербайджанской миротворческой «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Подписи под ней поставили представители гражданского общества как Армении, так и Азербайджана. Для этого в Баку приехали журналисты, писатели и правозащитники Ваге Аветян, Ваан Мартиросян, Сюзан Джагинян. Российский политический аналитик Павел Клачков в интервью haqqin.az поделился своими мыслями относительно этой инициативы.

- Думаю, тот факт, что именно в Баку была подписана декларация о миротворческой платформе, отлично выражает устойчивое стремление Азербайджана к мирному урегулированию Карабахского вопроса. Многие годы эта кровоточащая рана то открывается, то закрывается, но неизменно болит, напоминает о себе. Хорошо, что в процесс включились армянские правозащитники и интеллигенция, мир нельзя достигнуть лишь навязыванием своих условий, лишь мерами принуждения. На постсоветском пространстве методам насилия в международной политике давно уже не должно остаться никакого места!

Данная инициатива будет способствовать началу формирования доверия между сторонами конфликта, определенному успокоению ситуации. Нельзя, конечно, испытывать розовые иллюзии по этому поводу. По степени сложности разрешения я бы поставил карабахскую проблему минимум наравне с палестино-израильским конфликтом. Так что только совместные усилия сторон конфликта, международного сообщества при благоприятных обстоятельствах способны что-то исправить.

- После создания этой миротворческой платформы представители армянской интеллигенции изъявили желание присоединится к ней. Однако многие вскоре подверглись давлению со стороны армянских властей. Что вы думаете по этому поводу, почему официальные власти соседней страны против этой гражданской инициативы?

- Понятно, что инициатива затронула очень чувствительную область политики, потому ей надо пройти испытание на прочность. Все настоящее выковывается в борьбе. Сталь закаляется в огне и надо рассматривать трудности и испытания как необходимый этап развития любого начинания. Если оно настоящее, то выдержит любой прессинг. Путь к успеху труден в этом случае. Наверняка сразу возникло много домыслов об истинных целях и намерениях подписантов. Это неудивительно совершенно!

Возможны вбросы версий о провокационных мотивах создания платформы. Даже об участии, происках спецслужб и т.д. и т.п. Главное в этом случае – позитивный настрой. Идти вперед.

- Как вы относитесь к в целом к идее народной дипломатии? И считаете ли идею «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» полезной?

- Сейчас я внимательно наблюдаю за судьбой Платформы. Уверен, что это может дать поучительный, полезный опыт подхода к разрешению межнациональных и межгосударственных конфликтов даже в историческом масштабе, а не просто локально. Армяне и азербайджанцы довольно долго жили в одном государстве – сначала в Российской империи, потом в Советском Союзе. Единое экономическое, политическое пространство позволяло снимать остроту противоречий. Обрушение единого государства враз поменяло правила игры.

Сейчас идет поиск новых методов согласования национальных интересов государств на постсоветском пространстве. Вырабатывается адекватная нынешнему времени модель взаимоотношений. Народной дипломатии всегда есть место в выработке основ разумной политики. Главный козырь здесь – гуманитарные, человеческие контакты. От того, удастся ли их наладить, зависят жизни людей.

- Что вы думаете о перспективе этой мирной гражданской инициативы? Может ли она привести к каким-то конкретным результатам?

- Нагорно-карабахский вопрос стоит решать на основе системных, долгосрочных договоренностей, их тщательного соблюдения. Нужна смелость идти путем взаимных компромиссов! Несмотря на то, что прежде я сказал о важности совокупных усилий всех международных структур, но глубинно, по-настоящему только сами народы Азербайджана и Армении могут решить эту проблему. Даже не политики, а сами люди, их настроения, эмоции и желания влияют. Мирные гражданские инициативы как раз и обращаются к истокам, к корням сложившихся противоречий.