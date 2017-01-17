 

Жизнь в Грузии продолжает ухудшаться haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Такой вывод вытекает из итогов исследования общественного мнения, проведенного в канун нового, 2017 года. Согласно результатам исследований Национального демократического института США (NDI) и грузинских ресурсных центров по изучению Кавказа (Caucasus Research Resource Centers-Грузия), большинство опрошенных (82%) уже не рассчитывают на улучшение жизненных условий, поскольку «положение людей с каждым днем все хуже и хуже». Главный национальный вопрос, как и год назад, - рабочие места. Если добавить, что людей возмущают также безудержный рост цен, инфляция, мизерные пенсии, то картина, нарисованная экспертами NDI, складывается в самом деле хуже некуда.

Многие полагают (26%), что после октября 2012 года, то есть после прихода к власти «Грузинской мечты», положение их семей ухудшилось. 

В связи с резким недовольством социальными невзгодами интерес представляют данные по поводу отношения населения к новациям во внутренней и внешней политики правительства. В целом население страны (72%) продолжает надеяться, что Грузия рано или поздно станет членом Евросоюза, чего нельзя сказать об атлантическом курсе страны. 25% граждан вообще считают, что Грузии нечего делать в НАТО.

«Исследования свидетельствуют, что, как и в предыдущие годы, граждане обеспокоены прежде всего социально-экономическими проблемами», - подвела итог руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон на презентации опроса в Тбилиси.

Куда конкретнее и резче высказался накануне в прямом эфире телеканала «Рустави 2» представитель новой фракции «Европейские демократы за прогресс Грузии» Отар Абесадзе: «Опрос подтвердил широко распространенное в обществе мнение о некомпетентности правительства Грузии. Итоги пребывания у власти «Грузинской мечты», мягко говоря, разочаровывают. Надежды, которые народные массы связывали первое время с партией миллиардера Бидзины Иванишвили, улетучились».

Эксперты не оспаривают этот вывод, но со своей стороны полагают, что это в сущности еще пол-беды: «Настоящее бедствие заключается в том, что ничего обнадеживающего и убедительного не могут предложить и оппозиционные политические силы».

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