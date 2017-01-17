Ингуши охотятся за сбежавшим в Азербайджан миллионером

В России уже несколько лет продолжается следствие по делу о хищении 100 миллионов рублей, выделенных на развитие аэропортов на Крайнем Севере и загадочным образом исчезнувших.

Главным фигурантом по данному делу проходит экс-генеральный директор ФКУ «Аэропорты Севера» Павел Халин, который в настоящее время арестован. Однако Павел Халин, до Якутска руководивший Иркутским аэропортом, считает свой арест политически мотивированным и отказывается признавать свою вину.

По мнению бывшего чиновника, миллионы рублей, выделенных на развитие аэропортов, присвоил некий Рияд Гафаров, который сразу после возбуждения уголовного дела бежал в Азербайджан. Конечно же, безработный Рияд Гафаров не смог бы сам организовать эту аферу. По мнению Халина, за ней стоит заместитель генерального директора Федеральной космической программы Виктор Цой.

Цой также являлся председателем конкурсной программы, которая должна была выбрать подрядчиков на реконструкцию аэропорта. Что касается Рияда Гафарова, то он приходится зятем высокопоставленному чиновнику.

По словам арестованного Павла Халина, одна из сотрудниц ООО «Газстройсервис» А.Котикова сняла со счетов компании 60 миллионов рублей и передала их Рияду Гафарову. На эти деньги он купил недвижимость, которую, однако, успел продать до того, как следователи заинтересовались этим делом.

С деньгами Рияд Гафаров вскоре бежал в Азербайджан, где, по мнению Халина, у него есть несколько квартир в Баку и другая недвижимость. В Баку Гафаров ведет неприметную жизнь и скрывается, но отнюдь не от российского следствия.

По словам Халина, на Гафарова охотится весь ингушский тейп (родословный клан – ред.) Гогиевых, который также считает, что Гафаров их кинул. Представители тейпа имели свои интересы в этом проекте по реконструкции аэропорта, но Гафаров спутал все карты.