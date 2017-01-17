 

Глава BP прогнозирует цену на нефть на уровне $55 за баррель

 

Глава одной из крупнейших нефтедобывающих компаний ВР Роберт Дадли считает, что после вступления в силу соглашения о сокращении добычи нефти рынки находятся в относительном балансе, и прогнозирует, что в 2017 году цена на нефть будет держаться на уровне $55 за баррель. Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, передает ТАСС.

"Мы планируем на уровне $55 за баррель в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос, какую цену на нефть BP прогнозирует в этом году.

Топ-менеджер отметил, что страны ОПЕК и не входящие в картель нефтедобывающие государства "привержены" соглашению по сокращению добычи нефти, поэтому в BP считают, что сейчас "рынки находятся в относительном балансе". "Мы думаем, что сейчас сможем строить прочные планы, но мы будем тратить очень дисциплинированно", - подчеркнул глава компании.

Ранее в октябре, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, Дадли высказывал мнение, что цена на нефть будет колебаться в районе $55-75 за баррель до 2026 года.

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