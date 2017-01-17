 

Россия поставила в Азербайджан зенитно-ракетные комплексы «Тор» британский аналитик

Автор: Отдел информации 

Аналитик британского издания Daily Star Питер Трумэн в своей статье «Последнее оружие Путина будет сдувать с неба американские ракеты» пишет о российском модифицированном зенитном ракетном комплексе «Тор», который предназначен для решения задач противоракетной и противовоздушной обороны. В своей статье аналитик утверждает, что помимо российской армии в настоящее время эта система развернута и в Азербайджане, сообщает haqqin.az.

Аналитик утверждает, что эта российская разработка способна уничтожать высокоточные управляемые ракеты, в том числе и ракеты American Paveway, которые используют американские бомбардировщики.

В статье говорится, что ЗРК «Тор» предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Эта система может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

Главной отличительной особенностью комплекса является возможность вести огонь на ходу без остановок, пишет Питер Трумэн.

Отметим, что российские СМИ писали о том, что в Азербайджан были поставлены восемь единиц ЗРК «Тор».

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