 

Российскую певицу оштрафовали за «левые концерты» в Баку

Автор: Отдел информации 

Руководство корпорации Warner Music Russia намерено подать иск на российскую певицу Бьянку. Глава компании обвиняет звезду в несогласованных выступлениях на концертах в Баку, которые противоречат договору.

Корпорация Warner Music Russia и Бьянка заключили контракт шесть лет назад. Договор предусматривает, что компания обязывается оплачивать выступления и заниматься продвижением звезды. Все концертные выступления должны быть согласованы, в свою очередь, звезда должна была отдавать часть гонорара от своих выступлений.

«Российская певица исполняла все условия контракта, однако недавно стало известно, что Бьянка неоднократно проводила концерты без ведома Warner Music Russia. Мы насчитали, что за 2015 год певица дала около 52 концертов в Азербайджане, Германии, Казахстане и даже в столице РФ», - сообщил журналистам сотрудник юридической фирмы Виталий Крец.

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