Шакира получила премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Колумбийская певица Шакира получила премию Crystal Award на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Billboard. Артистка была награждена за свою благотворительную работу.

Шакира — посол доброй воли ЮНИСЕФ, а также основатель организации Pies Descalzos Foundation, помогающей детям Колумбии с образованием.

«Мы должны быть подавлены из-за того, что в 2017 году по-прежнему насчитывается 250 млн детей младше пяти лет, которые все еще находятся в зоне риска, физический и интеллектуальный рост которых будет, скорее всего, замедлен», — заявила Шакира.

По словам певицы, это трагедия для детей и «эпичный провал для всех нас». Артистка призвала лидеров политики, бизнеса и науки работать над решением данных социальных проблем.

Премии форума также получили немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и голливудский актер Форест Уитакер.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Он озаглавлен темой «Чуткое и ответственное руководство». Организаторы ожидают, что мероприятие соберет рекордное число участников — около 3 тыс. представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.