В соцсетях распространилось скандальное видео, на котором учитель средней школы избивает ученика-девятиклассника. Инцидент произошел в средней школе N1 имени Низами Гянджеви села Шиякяран Астаринского района, сообщает ARB TV.

Директор этой школы Теймур Гейдаров подтвердил факт избиения ученика учителем. Он сообщил, что инцидент произошел еще 24 ноября прошлого года.

«На уроке английского языка, который вел учитель Намиг Гахраманов, ученик Этибар Акперов нарушал правила поведения. На перемене учитель вызывал Акперова и еще раз сделал ему предупреждение. Однако тот продолжил вести себя неподобающим образом. В итоге учитель не выдержал, накричал на него, а затем и поднял руку».

По словам директора, за этот инцидент были наказаны и учитель, и ученик: «Им обоим было вынесено предупреждение. Кроме того, учитель получил строгий выговор».

Кроме того, как добавил Теймур Гейдаров, после появления скандального видео в соцсетях, Намигу Гахраманову, педагогу с 42-летним стажем, стало плохо и его отвезли в больницу.