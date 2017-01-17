 

Глава Исламского банка развития едет в Баку

 

Во вторник в Баку прибывает вице-президент Исламского банка развития (ИБР) Сайед Ага, сообщили Trend в правительстве страны.

“Миссия во главе с вице-президентом будет находиться в стране до 20 января. Азербайджан и ИБР намерены обсудить экономические и финансовые приоритеты страны, какие мероприятия в этих направлениях правительство планирует реализовать в ближайшие годы и то, как ИБР может помочь правительству, чтобы достичь этих целей”, - сообщили в правительстве.

Как сказал собеседник агентства, в рамках визита ожидаются встречи в Кабинете министров, министерствах экономики и финансов, с нынешними и потенциальными бенефициарами и другими.

“Часть миссии вместе с региональным директором ИБР Хишамом Маруфом уже находится в Баку, чтобы провести подготовительные работы перед визитом, в частности, встретиться с местными партнерами банка”, - добавили в правительстве.

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