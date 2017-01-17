 

Президент Сербии готов пойти воевать в Косово

 

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что в случае угрозы сербам в Косово он вместе со своими сыновьями пойдет воевать, чтобы защитить их. Об этом он заявил в интервью газете "Курьер", передает ТАСС.

"Мы не бряцаем оружием, в эту плоскость мы перейдем, если будет угроза сербам в Косово и Метохии. И да, я сказал, что пойду, если надо, на войну, не только я, но и мои сыновья", - подчеркнул Николич.

Президент заявил, что если Сербия промолчит в ответ на притеснения сербов в Косово, он подаст в отставку. "Я не хочу быть президентом Сербии, если Сербия промолчит", - сказал он. Комментируя свои слова об отправке армии в Косово, он пояснил: "То, что я сказал об отправке армии, - это выводы Совета безопасности".

Николич отверг предположение, что все его заявления связаны с грядущими президентскими выборами, напомнив, что все еще не является кандидатом в президенты и беспокоится не о голосах, а о сербском народе.

14 января косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград - Косовска- Митровица, готовили на него нападение, стремясь спровоцировать широкомасштабные столкновения. Спецподразделения албанцев вошли на территорию сербского анклава, нарушив все договоренности, достигнутые при посредничестве ЕС. Поезд, который в торжественной обстановке отправился из Белграда в субботу утром, пришлось вернуть, чтобы не подвергать опасности пассажиров.

В этой связи Николич предупредил, что следующая албанская провокация закончится плохо. "Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны", - сказал он, добавив, что если в Косово "начнут убивать сербов, то мы все пойдем на их защиту".

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