 

Карты Google назвали калининградское УФСБ управлением гестапо по старой памяти

 

Пользователи Twitter обратили внимание на обозначение здания управления ФСБ в Калининградской области на картах Google. Юзеров удивило, что вместо отдела службы безопасности сервис указывает на «Управление Гестапо».

УФСБ по Калининградской области располагается по адресу: Советский проспект, дом 5. При проверке в Google Maps оказалось, что управление действительно обозначено как «Управление Гестапо Восточной Пруссии».

«Яндекс.Карты» при этом указывают корректное название учреждения на Советском проспекте.

Как предполагают обнаружившие неточность пользователи, Google забыл переименовать учреждение, располагавшееся в этом же здании раньше.

Гестапо — политическая полиция Третьего рейха, существовавшая с 1933 по 1945 год. Ведомство преследовало инакомыслящих, недовольных и противников власти Адольфа Гитлера. На Нюрнбергском процессе гестапо было объявлено организацией, использовавшейся в преступных целях.

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Карты Google назвали калининградское УФСБ управлением гестапо по старой памяти
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