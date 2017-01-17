Пользователи Twitter обратили внимание на обозначение здания управления ФСБ в Калининградской области на картах Google. Юзеров удивило, что вместо отдела службы безопасности сервис указывает на «Управление Гестапо».

УФСБ по Калининградской области располагается по адресу: Советский проспект, дом 5. При проверке в Google Maps оказалось, что управление действительно обозначено как «Управление Гестапо Восточной Пруссии».

«Яндекс.Карты» при этом указывают корректное название учреждения на Советском проспекте.

Какой карте верить: Яндекс - ФСБ? Google - Гестапо? Google не поменяли старое название Гестапо на ФСБ г.Калининград pic.twitter.com/H9tIABE4R9 pic.twitter.com/ldFArkPR0w — Фокусник (@Focusnik_Evgeny) 17 января 2017 г.

Как предполагают обнаружившие неточность пользователи, Google забыл переименовать учреждение, располагавшееся в этом же здании раньше.

Гестапо — политическая полиция Третьего рейха, существовавшая с 1933 по 1945 год. Ведомство преследовало инакомыслящих, недовольных и противников власти Адольфа Гитлера. На Нюрнбергском процессе гестапо было объявлено организацией, использовавшейся в преступных целях.