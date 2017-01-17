США и Швеция провели разведку у границ России

Самолеты ВВС США и Швеции во вторник одновременно провели оперативную разведку вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, передает Интерфакс.

Так, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным TUPAN49, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, приблизился с юга к сухопутным границам РФ в Калининградской области.

Находясь в воздушном пространстве Польши на высоте 9 тыс. метров, он около двух часов вел радиотехническую разведку российской территории, временами приближаясь к границе на расстояние 60 км.

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он провел разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области, находясь на высоте приблизительно 12,5 тыс. м над международными водами Балтики.