Быть дипломатом — значит отвечать за свои слова. Истина простая, но, видимо, так и не уясненная Андраником Манукяном, чрезвычайным и полномочным послом Армении в Украине. Само собой, упоминание о нем в азербайджанских СМИ саргсяновские политтехнологи преподнесут как «доказательство» результативности андраниковых потуг, но стоит все же поинтересоваться, следует ли вообще обращать внимание на невесть на чем основывающиеся суждения сего официального представителя родной страны за рубежом.

Собственно, в Армении уроженец села Ахванадзор известен под «дипломатической» кличкой «Сервизи Андо». Под не менее красноречивыми прозвищами в этой стране разгуливают многие из тех, кого там причисляют к политической элите. Ну а чего ждать – каков президент, такова и элита. Другое дело, что эта самая «элита» экспортируется за рубеж, в нашем случае — в Украину.

Бывший чернорабочий Разданского цементного завода, сделавший состояние и карьеру благодаря вовремя обнаруженной свободной нише в криминальном мире, с 2001 по 2008 год был министром транспорта Армении. А потом даже советником самого Сержа Саргсяна. Априори было понятно, что не стоило ожидать от члена преступного сообщества, а попросту банды, речей уровня Фултонской, но хотя бы внятного соединения слов в предложения дипломату не помешало бы. Впрочем, не за тем он прибыл в Украину, чтобы укреплять международные отношения, а корысти ради и волею пославшего его сюда Саргсяна для расширения и углубления собственного бизнеса.

И цели эти, сугубо личные, достигались Манукяном благодаря тесному и близкому общению с представителями прежней украинской власти, в рядах которой было немало интеллектуально и духовно близких Андранику господ. Но потом в Украине случились Майдан и революция, и многие покровители из партии регионалов ушли в тень либо попросту покинули страну, поставив Манукяна перед необходимостью как-то приноравливаться к новым реалиям.

Приноровился он к новой власти не сразу. Не обошлось без передряг. Вселился «Сервизи Андо» в особняк, что находится в Киеве на улице Мичурина, 31. И не просто вселился, а табличку на входе прилепил и флаг Армении вывесил. Но совсем скоро все это спешно пришлось снять и линять из апартаментов. Оказалось, особняк оформлен на Марину Журавлеву — жену соратника Януковича Виктора Сивеца, проходившего в качестве подозреваемого по уголовному делу о так называемых схемах маркетинговых услуг.

А между тем назрели и сложности в армяно-украинских отношениях. Подкузьмила аннексия Крыма Россией, которую армянская сторона в спешном порядке поддержала. В итоге в конце марта 2014 года из Еревана был отозван посол Украины. Правда, спустя некоторое время он вернулся к предписанным обязанностям, но осадок у украинских граждан остался надолго, если не навсегда.

Ну а как иначе в Украине должны были воспринять единодушие с силами, нарушившими территориальную целостность Украины ровно так же, как это было сделано с азербайджанской землей. Баку, естественно, выражал поддержку Киеву, который отвечал тем же. Да и связи между Украиной и Азербайджаном всё укрепляются. Порошенко съездил в Баку и посовещался с руководством республики, а до него там побывали министры и руководители разного ранга из Незалежной. А вот в Армению никто из них почему-то не рвется.

Казалось бы, ситуация более чем однозначная. Но нашелся тот, кто ринулся опровергать очевидное, пытаясь выдать за факт собственные фантазии. Этот сизифов труд взял на себя некто Арман Абовян, числящийся советником посла Манукяна. Никто не ждал от советника бывшего советника президента Армении полета мысли, но и слушать бредни ни в чьи намерения не входило.

В общем, решил Абовян дать интервью одному из армянских СМИ. И не просто армянских, а еще и армяноязычных. Чтобы, видимо, мало кто понял за пределами родной страны, в Украине, во всяком случае, все бы только посмеялись. Зато армянской публике Абовян преподнес себя эдаким бойцом информационного фронта, заверив соотечественников, что в Украине больше не проводят параллели между аннексией Крыма и оккупацией Нагорного Карабаха.

Нет, «Сервизи Андо» это, может, и понравилось, но ведь как-никак дипломаты, то есть должны озвучивать реальную ситуацию, а не свои домыслы. Реальность же такова, что Армения была, есть и будет для всего мирового сообщества страной-оккупантом, игнорирующей резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, ПАСЕ и иных международных организаций. И Украина всегда голосовала и впредь будет голосовать в поддержку Азербайджана, осуждая Армению. Более того, украинские политологи, журналисты, рядовые граждане, ранее не вникавшие в причины и следствия карабахского конфликта, после аннексии Крыма и поддержки ее Арменией стали интересоваться историей оккупации азербайджанских земель.

Собственно, именно поэтому посол Манукян никогда не рискнет участвовать на украинском телеканале в дебатах по карабахскому вопросу с азербайджанской стороной. Уж лучше пусть помощник нагородит на эту тему с три короба, причем в армянских СМИ и исключительно на армянском языке.