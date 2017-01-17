Мадат Гулиев обсуждает возвращение тела азербайджанского солдата

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева начальник Службы государственной безопасности, глава Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретился с руководителем азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста Еленой Сессерой для обсуждения вопроса возвращения тела погибшего азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, cообщили haqqin.az в госкомиссии.

На встрече Мадат Гулиев отметил, что вопрос возвращения тела военнослужащего, ставшего шехидом во время инцидента на азербайджано-армянской границе, постоянно находится в центре внимания президента Ильхама Алиева. Глава государства дал необходимые поручения и указания по данному вопросу.

Мадат Гулиев отметил, что возглавляемая им госкомиссия высоко ценит усилия Международного комитета Красного Креста и Минской группы ОБСЕ, направленные на возвращение тела Чингиза Гурбанова.

В то же время, несмотря на достаточную открытость процедур и механизмов возвращения тел, Армения до сегодняшнего дня не вернула тело азербайджанского военнослужащего, чем грубо нарушает международные гуманитарные нормы, права человека и обязательства, а также требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

Учитывая тот факт, что подобные случаи происходили и раньше, а негуманистичные действия Армении уже превратились в тенденцию, госкомиссия призывает международные организации предотвратить подобные случаи и потребовать от Армении соблюдать требования Женевской конвенции.

Мадат Гулиев отметил, что сотрудничество между Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международным комитетом Красного Креста является конструктивным, и выразил надежду, что это сотрудничество будет развиваться и впредь.

Елена Сессера в свою очередь отметила, что представительство Международного комитета Красного Креста в Азербайджане вместе с представительством Красного Креста в Армении продолжают совместные усилия по возвращению тела Чингиза Гурбанова.

На встрече были также обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.