Президенту Грузии не нравится договор с "Газпромом"

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что соглашение с ООО "Газпром экспорт" навредит стране, заявила на брифинге во вторник пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе, передает Sputnik Грузия.

Грузинская сторона приняла решение согласиться с предложением с "Газпром экспорт" и получать за транзит "голубого топлива" из России в Армению оплату деньгами, а не газом. Кроме того, согласно договоренности, Грузия в случае необходимости будет получать из России газ не за 215 долларов за тысячу кубометров, а за 185 долларов.

"С подписанием этого договора ухудшился энергосектор страны, пострадали экономические и политические интересы Грузии. В конечном итоге мы получили ухудшенное положение по различным направлениям, за чем в будущем может последовать целый ряд проблем", — сказала Мишвеладзе.

Президент призвал законодательный орган принять действенные меры, отметила она. "Первое лицо страны, президент Грузии, призывает парламент выполнить свое конституционное обязательство — усилить функцию надзора, а также предложить план, как преодолеть и минимизировать ожидаемые риски и угрозы", — отметила представитель президента.

Российский газ Грузия не закупает с 2007 года. Основным импортером газа является Азербайджан, который в начале марта 2016 года согласился увеличить объемы поставок. До сих пор Грузия получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

Договор Грузии с "Газпром экспорт" истек 1 января. Переговоры по новому соглашению затянулись из-за того, что "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия. "Газпром экспорт" в 2017-2018 годах планирует поставить в Армению через территорию Грузии 2-2,2 миллиарда кубометров газа.